﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan ve Destici en son Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde 14 Nisan 2022 tarihinde baş başa görüşmüştü.
Beştepe’deki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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