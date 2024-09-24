Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Filistin'i tanımayan diğer devletleri, bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum. Son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor.

İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze, dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir.

Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi?

Ayrıntılar geliyor...

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