Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekteri Guterres ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Millî Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile MGK toplantısı esnasında telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN SURİYE HALKINA DİKKATİ ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.

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