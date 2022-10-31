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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 23:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile görüştü
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(DHA)- İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti ve 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde başarılar diledi.

Açıklamada, "2010 yılında beraber 'stratejik ortaklık' düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti" denildi. 

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