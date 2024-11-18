Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet BaşkanıDa Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için üst düzey diyaloğun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin stratejik ortaklık seviyesinin daha da ileriye taşınması için çalışmaların devam edeceğini belirtti

Erdoğan, ayrıca Brezilya'nın İsrail’e karşı sergilediği duruşun takdire şayan olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, İsrail’e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde başlattığı girişimlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Filistin’de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devletli çözüm için Türkiye’nin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in dünya genelindeki çatışmalara çözüm üretme noktasında yetersiz kaldığını, özellikle Gazze'deki krize müdahale edemediğini belirterek, Brezilya’nın G20 dönem başkanlığında gündeme getirdiği "Küresel Yönetişim Reformu" önerisinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu reformun, küresel krizlerin çözülmesinde etkin bir rol oynayabileceğini ifade etti.