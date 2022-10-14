Erdoğan bu kez de kendi kurmadığı KİPTAŞ'ı sahiplendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklama yaptı.

"KİPTAŞI KURDUM"

Erdoğan burada yaptığı açıklamasında, "Bu CHP, bu Bay kemal. Bay Kemal sen ancak turist seyahat yaparsın. 12 tane belediyen var. Sen o büyükşehirlerde ne yaptın onu söyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken KİPTAŞ'ı kurdum. Süratle tarihte görülmemiş konutları yaptık" dedi.

Ancak KİPTAŞ, 1987 yılında yabancı sermaye ortaklığı ile imar planı ve mimari projeler yapmak üzere İMAR WEIDLEPLAN ismiyle kuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ, 8 Mart 1995 yılında kuruluşunu tamamlayarak ve İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanını alarak yeniden yapılandırılmıştı. KİPTAŞ'ın internet sitesinde iştirakin kuruluş süreciyle ilgili detaylara ulaşılabiliyor...

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"BİZİM GİDİŞLERİMİZ BİRİLERİNİN GİDİŞLERİNE BENZEMEZ"

Her millet bahçesi gibi burada da bir kütüphanemiz bulunmaktadır. Millet Bahçemizin ilk günden itibaren vatandaşlarımız tarafından sahiplendiğini görüyoruz.

Dün akşam Kazakistan'dan geldim, ondan önce Semerkant'taydım. Ardından inşallah G-20 zirvesine katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz, birilerinin gidişlerine benzemez.

Milletimizin özellikle, millet bahçeleri yatırımlarını özellikle AK Parti iktidarıyla tanıdıklarını ifade etmek isterim.

Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emanati olan bu vatanı yatırımlarımızla donattığımız gibi, kanlarımızla da sulamımızı bildiğimizin en son örneği 15 Temmuz'dur. Fatih'in milletimize yadigarı İstanbul, tüm dünyanın gözde şehridir. Onun için İstanbul aşığı bir cumhurbaşkanınız olduğunu bilin. Bu anlayışla İstanbul'un en güzide ilçelerinden olan Zeytinburnun'da pek çok açılışı gerçekleştirdik.

ERDOĞAN'DAN TOKİ AÇIKLAMASI

Toplu konutta ve kentsel dönüşümde ilçemizde önemli adımlar attık. Şimdi yeni bir kampanya başlattık. Türkiye'ye bugüne kadar milyonlarlaca konutu kazandırmış bir iktidar olarak, milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yapacağız.

Bu CHP, bu Bay kemal. Bay Kemal sen ancak turist seyahat yaparsın. 12 tane belediyen var. Sen o büyükşehirlerde ne yaptın onu söyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken KİPTAŞ'ı kurdum. Süratle tarihte görülmemiş konutları yaptık.

ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

SSK'nın başındayken, çocuğunu torununu nasıl SSK'lı yaptın onun hesabını sorun. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları da titizlikle inceliyor, ve tamamlıyoruz. Biz hükümete geldiğimiz günden itibaren attığımız demokratik adımlarla işte bu makus talihi değiştirdik.

Türkiye yüzyılı ile bu yatırımları taçlandırıyoruz. İnsanlarımızın ülkesinin gücünü görme hayali vardı. Bunu da sağladık. Türkiye'nin geçmişteki tüm sorunlarını sıkıntılarını giderdik.

Son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları şu anda aştığımız da ortada. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Bu CHP, çöp, çukur çamur. 94'te İstanbul'a geldiğimizde böyleydi. Bu sıkıntıları aştık.

Gelin 2023'te Türkiye yüzyılının önünü hep beraber açalım. Sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum.