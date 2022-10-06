﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristanlı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.
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