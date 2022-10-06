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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristanlı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhrubaşkanı'yla görüştü.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 18:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristanlı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristanlı mevkidaşıyla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

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