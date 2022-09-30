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  • Kılıçdaroğlu adeta dalga geçerek açıkladı. Erdoğan Abdülkadir Selvi’ye haksızlık etmiş. Selvi 1 yılda Kılıçdaroğlu’nu 16

Kılıçdaroğlu adeta dalga geçerek açıkladı. Erdoğan Abdülkadir Selvi’ye haksızlık etmiş. Selvi 1 yılda Kılıçdaroğlu’nu 168 defa yazmış

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye köşende gereğini yap talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi…

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 21:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat vermişti. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan'a tepki

Kılıçdaroğlu adeta dalga geçerek açıkladı. Erdoğan Abdülkadir Selvi’ye haksızlık etmiş. Selvi 1 yılda Kılıçdaroğlu’nu 168 defa yazmış
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün katıldığı canlı yayında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye söylediği sözler gündemine oturmuştu.

Selvi'nin "Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Köşende gereğini yaparsın. Ahmet Hakan yapıyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A SELVİ TEPKİSİ

Erdoğan’ın sözlerine bir tepki de CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu mesajında; “Erdoğan haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor” ifadelerini kullandı…

İşte o paylaşım:

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