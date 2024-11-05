Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde konuşan Erdoğan'a Manas nişanı verildi. Erdoğan Tükr dünyasına seslenerek, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmî törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke millî marşlarının çalınmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, askerî geçidi izledi. Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

TÖRENE ÇOK SAYIDA DEVLET ERKANI KATILDI

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

ERDOĞAN: İNSANLIK DRAMI KARŞISINDA GÜÇLÜ DURUŞ SERGİLEMEMİZ GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde konuştu. Erdoğan İsrail meselesi konusunda çağrıda bulunarak, "İsrail'in İşgal edilmiş Filistin topraklarında ve Lübnan topraklarındaki mezalimi görüşmelerimizde öncelikli olarak ele aldık. Türk Dünyası olarak Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, daha sonra yeni işbirlik antlaşmalarını imzaladı.