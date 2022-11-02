Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor
Erdoğan'ın konuşmalarından bazı detaylar şöyle:
- Mahir Ünal'ın görevden affı ile boşalan grup başkanvekilliğine Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz.
- Mahir Ünal ile farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor....
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