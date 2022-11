Erdoğan Kılıçdaroğlu'na Haramı helalı gayet iyi biliriz dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan uyuşturucu çıkışı hakkında da açıklamalarda bulundu.



"HARAMI, HELALİ İYİ BİLİRİZ"

Açıklamalarında Erdoğan, "Asıl üzerinde yoğunlaştığımız alanlardan biri gençlerimizin terör ve uyuşturucu belalarına karşı korunmasıdır. Ne terör örgütlerine, ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız var. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızın cari açığını uyuşturucu kaynaklarından gelir elde edip de kapatacağını zavallılara bir sözüm var onu yarın söyleyeceğim. Haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz. Haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin." dedi.



"BU NE İNSAFSIZLIK"

Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi: "CHP'nin güvenlik güçlerimize attığı bu iftirayı cevaplandırmak Cumhurbaşkanlığı sorumluluğun gereği olarak gördüğüm için değinmek zorundayım. Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür hakarette, iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak yoluyla kapatıyor dersiniz. Bu ne insafsızlıktır.



YARINI İŞARET ETTİ

Yarın grup konuşmamda çok daha geniş bir şekilde yapacağım. Haramı, helali gayet iyi bilen iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucu ile mücadelesini yalanlarla hiçe sayamazsınız. Hem yakalanan uyuşturucu miktarı hem yakalanıp cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor sahibiyiz.



"BİZ DİLSİZ ŞEYTAN OLMAYACAĞIZ"

Genel başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Onlar da Yalova'da mahkeme basıp, hakimlere hakaret edip ya hırsızların ya teröristlerin safında olduklarını göstermişlerdir. Güvenlik güçlerimizin fedakarlığının böylesine ucuz siyaset oyunlarına meze yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tür iftiralara aldırmadan gençliğimizi her türlü tehdide karşı korumayı sonuna kadar devam edeceğiz. Bu tür saldırılar karşısında susmak da herhalde dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan da olmayacağız.



"ODAK SOSYAL KAOS OLUŞTURMAK"

Dijital terör insanımızın huzuru ve haysiyetiyle birlikte devletimizin güvenliğini de hedef alıyor. Hiçbir sınırın ve etik kuralın olmadığı sosyal medya mecralarından yayılan sahte beyanlarla milyonlarca kişi linç ediliyor. Türkiye dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir. FETÖ'den bölücü terör örgütüne birçok odak insanımızı birbirine kışkırtmak, sosyal kaos oluşturmak için istismar etmektir.



"BOMBA PATLATMAK VE YALANI SİLAH OLARAK KULLANMAK ARASINDA FARK YOK"

Kızılay da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Kısa süre önce meclisimizin takdiriyle hayata geçen yasal düzenlemenin ülkemizin dijital teröre özellikle karşı hukuk ve demokrasi zemininde yürüttüğü mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına emenim.

Potansiyel tehditleri belirlemek, vakitlice tedbir almak için risk analizine yönelik çalışmaları artırıyoruz. GAMER'i yapay zeka destekli sistemlerle güçlendiriyoruz. Bu ülkede hiçbir suçlunun sokağa adım atamayacağı sistemi ülke geneline yaygınlaştırıyoruz. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışıyla veri güvenliği açısından yerli ve milli çözümler üretiyoruz.



"GÜVENLİKTE ASIL OLAN İNSANDIR"

Güvenlikte de asıl olan insandır. Onun ihtiyaçları ve beklentileridir. Bu hizmetleri sunan kamu görevlilerin vasıflarıdır. Polis akademimizin bünyesinde yürütülen çalışmaları çok ama çok önemli görüyorum. Amacımız milletimizin her bir fedine vatandaşı olmaktan gurur duyduğu bir ülkede yaşamakta olduğunu hissettirmektir.

DEAŞ'la sahada göğüs göğüse savaşan tek NATO ülkemizi olmamıza rağmen atılan ahlaksız iftiraları hatırlayın. Savunma sanayiden ekonomiye kadar her konuda Türkiye'ye diz çöktürme çabalarını hatırlayın. Bunu sizlerle beraber, sizlere güvenerek birlikte yaptık. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizde kurduğumuz demokrasi ve kalkınma altyapısı sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz."

