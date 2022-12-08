8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı

Anayasa değişikliğini görüşmek için kurmaylarını toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı toplantıdan Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin haberi olmadığı, MHP'lilerin de gelişmeyi Meclis'te kuliste gazetecilerden duyduğunu belirtildi…

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 18:39
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli’den gizli toplantı mı yaptı. Ankara kulislerini hareketlendiren iddia

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
+
Aa
-

Başörtüsü tartışmaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı anayasa değişikliği üzerine çalışma başlatmıştı.

Meclis'e sunulması beklenen anayasa çalışması için dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı. Beştepe'de düzenlenen anayasa toplantısına Meclis Başkanı Şentop ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.

ANKARA KULİSLERİ KARIŞTI

Kulislerde dolaşan iddialara göre 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi beklenen Anayasa Değişikliği teklifi için yapılan son toplantıdan MHP kanadının haberi yoktu.

MHP’LİLER GAZETECİLERDEN DUYDU

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Şentop’un da katıldığı Beştepe'deki Erdoğan'ın AKP kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin haberinin olmadığını, MHP'lilerin kuliste gazetecilerden duyduğunu aktardı.

Sarıkaya'nın iddiaları şöyle:

"AK Parti milletvekilinin, İYİ Parti milletvekilini hastanelik etmesi bırakın bir uzlaşı zemini oluşmasını, Anayasa teklifinin de bir günlük ötelenmesine yol açtı. İYİ Parti’nin bütçe görüşmeleri süresince AK Parti sözcülerini dinlememe kararını da beraberinde getirdi; olası bağları da kopardı.

Daha ilerisi Cumhurbaşkanı’nın dün başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında maddelerin gözden geçirilmesini de beraberinde getirdi.

Bu aşamada şunu da belirteyim, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında TBMM Başkanı Şentop’un da katıldığı AK Parti kurmaylarının toplantısından MHP’nin haberi yoktu; kuliste gazetecilerden duydu.

Dolayısıyla AK Parti ve MHP’nin kadın milletvekillerinin katılımı ile iki maddelik anayasa teklifinin açıklanması bugüne kaldığı söylense de açıklanana kadar beklemekte fayda var. Bunu söyleme gerekçem AK Parti kurmayları ve bakanların, TBMM’ye sunum ile ilgili yakın geçmişte verdikleri tarihleri sürekli revize etmeleri.

Günler önceden maddeleri basında yer almasına karşın iki maddelik Anayasa değişiklik teklifinin uzamasının gerisinde yatan bir diğer neden de Cumhur İttifakı bileşenlerinin sandalye toplamının referandumlu değişiklik için yeterli olmaması.

AK Parti ve MHP’nin sandalye toplamı 335’te kalıyor, referandum için gerekli 360’a ulaşması için 25 milletvekiline daha ihtiyaç duyuyor. Buna bir de kendi içinden hastalık, seyahat gibi zorunlu fireler eklendiğinde sayı daha da yükseliyor…Muhalefetten en az bir partinin katılımı ancak referandumlu çözüme yetiyor."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Gözlerimde canlanırken yaptığın haksızlıklar
8.12.2022 19:27
Olmaz artık kapı açık Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık  
 
soran kim
8.12.2022 19:23
Zurnanın son deliği.  
 
Adalet
8.12.2022 19:21
AKP her an MHP yi kapının önüne koyup HDP le nikah tazeleyebilir  
 
TÜM YORUMLAR (11)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
2
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
4
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
5
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
6
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
7
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.