Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı

Başörtüsü tartışmaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı anayasa değişikliği üzerine çalışma başlatmıştı.

Meclis'e sunulması beklenen anayasa çalışması için dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı. Beştepe'de düzenlenen anayasa toplantısına Meclis Başkanı Şentop ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.

ANKARA KULİSLERİ KARIŞTI

Kulislerde dolaşan iddialara göre 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi beklenen Anayasa Değişikliği teklifi için yapılan son toplantıdan MHP kanadının haberi yoktu.

MHP’LİLER GAZETECİLERDEN DUYDU

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Şentop’un da katıldığı Beştepe'deki Erdoğan'ın AKP kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin haberinin olmadığını, MHP'lilerin kuliste gazetecilerden duyduğunu aktardı.

Sarıkaya'nın iddiaları şöyle:

"AK Parti milletvekilinin, İYİ Parti milletvekilini hastanelik etmesi bırakın bir uzlaşı zemini oluşmasını, Anayasa teklifinin de bir günlük ötelenmesine yol açtı. İYİ Parti’nin bütçe görüşmeleri süresince AK Parti sözcülerini dinlememe kararını da beraberinde getirdi; olası bağları da kopardı.

Daha ilerisi Cumhurbaşkanı’nın dün başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında maddelerin gözden geçirilmesini de beraberinde getirdi.

Bu aşamada şunu da belirteyim, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında TBMM Başkanı Şentop’un da katıldığı AK Parti kurmaylarının toplantısından MHP’nin haberi yoktu; kuliste gazetecilerden duydu.

Dolayısıyla AK Parti ve MHP’nin kadın milletvekillerinin katılımı ile iki maddelik anayasa teklifinin açıklanması bugüne kaldığı söylense de açıklanana kadar beklemekte fayda var. Bunu söyleme gerekçem AK Parti kurmayları ve bakanların, TBMM’ye sunum ile ilgili yakın geçmişte verdikleri tarihleri sürekli revize etmeleri.

Günler önceden maddeleri basında yer almasına karşın iki maddelik Anayasa değişiklik teklifinin uzamasının gerisinde yatan bir diğer neden de Cumhur İttifakı bileşenlerinin sandalye toplamının referandumlu değişiklik için yeterli olmaması.

AK Parti ve MHP’nin sandalye toplamı 335’te kalıyor, referandum için gerekli 360’a ulaşması için 25 milletvekiline daha ihtiyaç duyuyor. Buna bir de kendi içinden hastalık, seyahat gibi zorunlu fireler eklendiğinde sayı daha da yükseliyor…Muhalefetten en az bir partinin katılımı ancak referandumlu çözüme yetiyor."