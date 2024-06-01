Cumhurbaşkanı Erdoğan Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Dibeybe, Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarların korunması için yakın temasın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti'nin meşruiyetinin korunması ve Libya'da birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla diyalog sürecinin başlatılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bu konuda gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ile Libya arasındaki enerji iş birlikleri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Erdoğan, Libya'nın Filistin davasına verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Libya'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararını da isabetli bulduğunu söyledi.