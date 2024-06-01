Cumhurbaşkanı Erdoğan Dibeybe'yi kabul etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Dibeybe, Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarların korunması için yakın temasın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti'nin meşruiyetinin korunması ve Libya'da birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla diyalog sürecinin başlatılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bu konuda gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ile Libya arasındaki enerji iş birlikleri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Erdoğan, Libya'nın Filistin davasına verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Libya'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararını da isabetli bulduğunu söyledi.

Son Haberler
Mağazada indirim izdihamı! Kepenkleri kırdılar birbirlerini ezdiler Gündem
Mağazada indirim izdihamı! Kepenkleri kırdılar birbirlerini ezdiler
Unutulmaz futbol olayı. Futbolcuların koşu yarışması Spor
Unutulmaz futbol olayı. Futbolcuların koşu yarışması
Irak’a yeni büyükelçi Dünya
Irak’a yeni büyükelçi
Son dakika... Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti Gündem
Son dakika... Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Şişecam'dan yatırım duyurusu Ekonomi
Şişecam'dan yatırım duyurusu
İç çamaşırı ile uyumak sağlık için doğru bir tercih mi? Uzmanlar ne diyor? Sağlık
İç çamaşırı ile uyumak sağlık için doğru bir tercih mi? Uzmanlar ne diyor?
Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sanığın evinde toprağa gömülü silahlar bulundu Gündem
Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sanığın evinde toprağa gömülü silahlar bulundu