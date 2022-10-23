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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, Toki 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, Toki 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

"(Amasra'daki maden faciası) Açılan soruşturmayla olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız.

Diyarbakır'ın rengi, PKK'nın istismarı ya da HDP'nin sapkınlığı değildir. Bugün sizlerle sergilediğimiz muhabbettir, birliktir, beraberliktir. Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Ey Diyarbakır, gel, her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Gel, ülkemizin aydınlık geleceğine 85 milyonla hep birlikte yürüyelim. Gel, bu bölgenin kadim şehirleri Şam'ın, Bağdat'ın, Kudüs'ün boynu bükülürken senin de yıldızını yükseltelim. Çünkü sen bu ülkenin göz bebeğisin. Sen koskoca medeniyetin sembol şehrisin. Sen büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin en büyük lokomotifinden birisin. Diyarbakır'ı gönülden seviyoruz.

Şu Diyarbakır surlarının dili olsa da konuşsa... Şu ecdat yadigarı mezar taşlarının dili olsa da konuşsa... Konuşsa da bir yandan mirasçısı olduğumuz medeniyetin ihtişamını anlatsa. Diğer yandan daha düne kadar bu coğrafyanın en seçkin şehri olan Diyarbakır'ın kolunu, kanadını kıranları ihanetini anlatsa. Ağızlarından demokratik siyaset lafını eksik etmeyenlerin nasıl emperyalistlerin kucağından inmediğini anlatsa. Sürekli Kürt lafı ederek Kürtleri sömürenlerin, sizlerin evlatlarının kanı ve canı üzerinden kendilerine ultra lüks hayat kuranları anlatsa. Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıranlar bunlar değil mi? Öyleyse işte 7 ay var, bunlara hesap sormaya var mıyız?

Bugün bir kez daha görüyorum ki Diyarbakır'ın yaşadığı karanlık günler de geride kalmıştır. Şu an Edirne Cezaevi'nde olan şahısın Kürtlükle alakası var mı? Yok, bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Şu anda bir tane eş başkanları var. Kürt mü? Değil ama o da Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunların hesabını benim Kürt kardeşlerim alacaktır.

Hamd olsun Diyarbakır artık huzurun şehridir. Ama Irak'ıyla Suriye'si ile bölgenin huzurlu olması gerekiyor. Biz bir huzur adası gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Allah'ın izni ile engel olamayacaklar.

Türkiye'yi büyütüyoruz derken; işiyle aşıyla küresel krizler karşısındaki duruşuyla her şeyi ile büyütüyoruz. Kardeşlerim biz bugüne kadar Diyarbakır'ı 57 milyar TL'lik kamu yatırımıyla her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Diyarbakır'ı kenarda bırakmadık. Batı'ya neyse Güneydoğu'ya da onu yaptık.

Bu şehrin her karış toprağına alın terimizle, bu şehrin insanlarının her birinin hayatına gönül bağı ile dokunduk.

Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Kayapınar Şehir Hastanemizi de hızla yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız.

Sizin için çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam. Açılışını yapacağımız eserlerden biri şehrin trafiğini önemli derecede rahatlatacak olan Diyarbakır-Güneybatı çevreyoludur. Hem sizlere hem bu yolu kullanarak transit geçiş yapacak araçlara ekonomik bir ulaşım sağlayacak Güneybatı çevreyolunun hayırlı olmasını diliyorum.

Tarım, sağlık ve milli eğitim bakanlıkları ile valiliğimizin şehre kazandırdığı çok sayıda eseri şehre kazandırıyoruz. Belediyemizin eserlerine tek tek giremeyeceğim. Çok güzel hizmetler veriliyor, şehrimize çok önemli yatırımlar yapılıyor.

Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugünden itibaren cezaevi, Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir. Diyarbakır Cezaevi binası hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir.

(Vatandaşlardan tepki gelmeyince) Pek memnun değiller galiba? Diyarbakır Cezaevi, müze oluyor.

Diyarbakır'ın bu güzel tablosundan rahatsız olanlar da var. Rahatsızlıklarının bir sebebi de gerçek yüzlerini sizlerle paylaşıyor olmamızdır. PKK ve HDP zihniyetinin elindeki programa göre aile yapımızı ortadan kaldırma, malınızı elinden alma hesabında olduğunu söylemiştim. Birileri 'O kadar da değil' demişti. İşte şimdi tartışmaları görüyorsunuz. Kürt kardeşlerimi bir avuç sapkının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin, sizin iradenizi nasıl istismar ettiğini görüyorsunuz. HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyon aygıtı sadece 50 bin Kürt vatandaşımızın canına mal olan terör örgütününü payandası değildir. Bu fitne yuvası toplumumuzun manevi değerlerini hedef olan tüm sapkınların aktörü durumundadır. CHP, çantada keklik olarak bunları almaya tenezzül bile etmemiş, masanın altında tutmuştur. Bunlar da İstanbul'da adı sanı bilinmeyen bir grup marjinal partiyle ittifak kurdular. İttifak kurdukları parti tabelalı örgütlerin ne sizlerle ne de bu ülkenin vatanına bağlı vatandaşıyla en ufak ilgisi yoktur.

Ülkemizin önündeki taşları temizlemeye yönelik reformları kararlılıkla sürdürüyoruz. Diyarbakır başta olmak üzere ülkemizin her karış toprağına hakim kıldığımız huzur ve güven ikliminin önüne kimsenin çıkmasına izin vermeyeceğiz. Sorunları nasıl biz çözdüysek bundan sonrası meseleleri de biz çözeceğiz. Diyarbakır bizimle olduğu sürece hiçbir güç tanımıyoruz.

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