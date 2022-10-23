Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, Toki 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

"(Amasra'daki maden faciası) Açılan soruşturmayla olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız.

Diyarbakır'ın rengi, PKK'nın istismarı ya da HDP'nin sapkınlığı değildir. Bugün sizlerle sergilediğimiz muhabbettir, birliktir, beraberliktir. Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Ey Diyarbakır, gel, her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Gel, ülkemizin aydınlık geleceğine 85 milyonla hep birlikte yürüyelim. Gel, bu bölgenin kadim şehirleri Şam'ın, Bağdat'ın, Kudüs'ün boynu bükülürken senin de yıldızını yükseltelim. Çünkü sen bu ülkenin göz bebeğisin. Sen koskoca medeniyetin sembol şehrisin. Sen büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin en büyük lokomotifinden birisin. Diyarbakır'ı gönülden seviyoruz.

Şu Diyarbakır surlarının dili olsa da konuşsa... Şu ecdat yadigarı mezar taşlarının dili olsa da konuşsa... Konuşsa da bir yandan mirasçısı olduğumuz medeniyetin ihtişamını anlatsa. Diğer yandan daha düne kadar bu coğrafyanın en seçkin şehri olan Diyarbakır'ın kolunu, kanadını kıranları ihanetini anlatsa. Ağızlarından demokratik siyaset lafını eksik etmeyenlerin nasıl emperyalistlerin kucağından inmediğini anlatsa. Sürekli Kürt lafı ederek Kürtleri sömürenlerin, sizlerin evlatlarının kanı ve canı üzerinden kendilerine ultra lüks hayat kuranları anlatsa. Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıranlar bunlar değil mi? Öyleyse işte 7 ay var, bunlara hesap sormaya var mıyız?

Bugün bir kez daha görüyorum ki Diyarbakır'ın yaşadığı karanlık günler de geride kalmıştır. Şu an Edirne Cezaevi'nde olan şahısın Kürtlükle alakası var mı? Yok, bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Şu anda bir tane eş başkanları var. Kürt mü? Değil ama o da Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunların hesabını benim Kürt kardeşlerim alacaktır.