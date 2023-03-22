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Cumhurbaşkanı Erdoğan “en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olacağını açıkladı

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 23:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan “en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak”
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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Maaşlara zam yapılacağını söyleyen Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan, 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK

En düşük emekli maaşına zam yapacaklarını belirten Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

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