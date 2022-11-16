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Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından Endonezya'nın Bali adasından özel uçak "TRK" ile ayrıldı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı

Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı
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AA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndan, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul'a gitti.

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