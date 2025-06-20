Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul etti

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filenin Sultanlarını kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Filenin Sultanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın da hazır bulunduğu öğrenildi.

Son Haberler
Liverpool sezonun transferini resmen duyurdu: Florian Wirtz formayı giydi
Liverpool sezonun transferini resmen duyurdu: Formayı giydi
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa acil müdahale şart!
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa acil müdahale şart!
İBB soruşturmasında yeni tutuklamalar
İBB soruşturmasında yeni tutuklamalar
Serdal Adalı'dan çağrı: En büyük cevabımız olacak
Serdal Adalı'dan çağrı: En büyük cevabımız olacak
İstanbul’da olağanüstü toplantı! Acil olarak çağrıldılar...
İstanbul’da olağanüstü toplantı! Acil olarak çağrıldılar...