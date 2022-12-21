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Erdoğan grup toplantısında konuşuyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşuyor

Erdoğan grup toplantısında konuşuyor
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımıza buradan en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Sözlerime başlarken Katar'da yapılan Dünya Kupası finalini kazanan Arjantin'i tebrik ediyorum. Katar'ı da ev sahipliği için kutluyorum. 

2023 yılı için, 4,4 trilyon lira geliri, 3,8 trilyon lira gideri olan bir bütçeyi milletimize kazandırdık. Genel Kurul'da 12 gün boyunca süren oturumlarda birkaç tatsız görüntü dışında sonuçlanmasını sağlayan vekillere teşekkürlerimi sunuyorum. Her bütçeyi olduğu gibi bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak açıkladık.

Bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda ülkemizin önündeki tehdit ve fırsatları değerlendiren bir vizyon göremiyoruz. Cumhuriyetimizin 2. asrına dahil bir vizyon da göremiyoruz. Bizim milletimize sözümüz bakidir. Eğitimde anaokulundan liseye her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık, 750 bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdik, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik. Önümüzdeki dönemde her seviyede eğitimin kalitesini daha da artıracağız. Adalette temel kanunların yenilenmesinden hâkim-savcı sayısının artırılmasına, demokratik reformlardan verilen hizmetlerin kolaylaştırılmasını sağlayan düzenlemelere kadar pek çok adım attık.

Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da güçlendireceğiz. Güvenlik de ordumuzu, emniyetimizi, istihbaratımızı her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç örgütlerinden arındırdık. Sosyal hizmetlerde yaşlıdan engelliye, çocuktan kadına, şehit yakını ve gaziden garip gurebaya her vatandaşımızın yanında yer aldık, kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem kurduk. Önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI ORTADAN KALDIRANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Ulaştırmada bölünmüş yolu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyolu 1.714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkardık; ülkemizi ilk defa hızlı trenle tanıştırdık, dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı geliştirmeye devam edeceğiz.

Enerjide kurulu gücümüzü üç katından fazla artırdık, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine yükselttik, doğal gazı 81 ilimize yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız.

Sanayide OSB’lerdeki işletmeleri 11 binden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2,3 milyona çıkardık; savunma sektörü ve pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık. Önümüzdeki dönemde sanayimizi orta-yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapıyla daha da güçlendireceğiz. Şehircilikte 1 milyon 170 bin konutu, millet bahçelerini hizmete sunduk; atık su arıtma, katı atık tesisleriyle çevreyi koruduk; iklim değişikliğiyle mücadeleyi başlattık.

ayrıntılar geliyor... 

 

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