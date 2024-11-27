Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına cevap verdi! Teğmenlere de 'darbe' imasında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dünya yeni ve köklü değişimin eşiğinde olmanın sancılarını yaşıyor. Bölgemiz savaşların, zulümlerin girdabında yanıyor. Böyle bir iklimde cumhur ittifakı olarak tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. İstikrar ve ekonomimizi korumanın mücadelesini veriyoruz. Bu tablo AK Parti ile cumhur ittifakı ile sınırlandırılamayacak kadar önemli. Kendini bu millete mesul edenlerin yıkıcı muhalefetten kaçınması gerekir. Söz konusu millet ve devlet ise gerisi teferruattır. Dünyada ortak duruş sergilendiğini görüyoruz. Biz de siyasi hayatımızda bunu savunduk. Ayrıştıran değil birleştiren olduk.

'İSRAİL-LÜBNAN ATEŞKESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Sadece bölgemizde değil tüm dünyada barışın, huzurun hakim olması için gece gündüz koşturuyoruz. Türkiye küresel siyasette kutup başı olma rolünü günden güne güçlendirmektedir. Rusya Ukrayna arasındaki çatışma ve 14. ayına ulaşan Gazze soykırımı olmak üzere tüm krizlerin çözümü için yoğun çaba içindeyiz. İsrail-Lübnan ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü katkıya hazırız.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin haklı gururu, gayreti içindeyiz. Söz verdik, sarsılmaz inançla hedefimize kilitlendik. Türkiye Yüzyılı hedefimize Allah'ın izni ile mutlaka kavuşacağız.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Erdoğan konuşmasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefeti hedef aldı.

Erdoğan şunları söyledi:

Ülkemizde maalesef kendisi tuğla üstüne tuğla koymadığı gibi yapılan işleri engelleyen muhalefet anlayışı mevcut. Yaptığımız her hizmeti ülkemizin hanesine kazandırdığımız her kazanımı bu zihniyete rağmen kazandık.

Millete mahcup olmamak için düş ile çalıştık. Önümüze çıkan engellerin üstüne üstüne yürüdük. Çıkarcılara rağmen Türkiye'ye en başarılı yılları yaşattık. Bugün de bu hastalıklı yapının yeni hezeyanları ile uğraşıyoruz. Bunlara hak ettikleri cevabı vermeyince densizlik çıtasını artırıyorlar. CHP'nin eski genel başkanının mahkeme salonunda freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar hakaretler bunun en son örneğidir. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış bu zat da partinin tekrar kurultaya götürmek için delege avı peşinde koşarken yolu bizim üzerimizden prim yapmaktan görüyor. CHP'nin eski genel başkanı şaibeli bir kurultayla devrilen bir siyaset eskisi. Gündeme gelmek için bize sataşıyor."

'KREŞ AÇMANIN KURALI BELLİDİR'

Son günlerde tartışılan belediye kreşlerine değinen Erdoğan şunları ifade etti:

Yazının belediyelere ulaşmasının ardından meydanlara dökülüp kendi akıllarınca bize akıl veriyorlar. Kreş, anaokulu ayrımını bile bilmiyorlar. Kreş açmanın lise açmanın kuralı bellidir. 'Kimse ben kanunları takmıyorum' diyemez.

TEĞMENLER İÇİN 'DARBE' İMASI

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenlerin kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askeriyiz" sloganı atması da Erdoğan'ın gündeminde yer aldı. Teğmenler ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Erdoğan şöyle konuştu:

Benim birincilere diploma vermemin değerlendirmesini yapıyorlar. Birinci olmuş yapmak gereken onların diplomalarını vermemdir. Komutanların talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapanların yarın neler yapacağını kim bilir? Ordumuzun yıpratılmasına da siyasi emeller uğruna provoke edilmesine de eyvallah edemeyiz. TSK'da disiplin hayati öneme sahiptir. CHP bu konuda önüne arkasına bakmadan konuşuyor. Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir? Millete ve milletin inanç değerlerine hakaret eden kim varsa, en büyük destekçisi, hamisi, koruyucusu bilin ki CHP'dir.

Artık ülkenin içi ile uğraşmak yerine sınırlarımız ötesinde terör örgütlerine nefes aldırmayan bir orduya sahibiz. 3-5 oy için "Mustafa Kemal'in itleri" hakaretini sineye çekeceksiniz bölücü örgüt yandaşlarından ayar yerken gıkınızı çıkarmayacaksınız hem de bugün utanmadan bize Gazi Mustafa Kemal'den bahsedeceksiniz. Siz gidin TSK'ya kimyasal silah kullandığı iftirası atanlara niçin destek olduğunu açıklayın. Böyle bir konuda bize laf söylemek sizin haddinize mi? CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor, belediye kazanabiliyor? Bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz. Bu bir özeleştiridir. Biz de önce sorunu kendimizde arayacağız. Küresel ve bölgesel krizlerin etkisi ile yaşadığımız ekonomik sıkıntılar bizim kimi eksiklerimizle yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı. Halbuki CHP tek parti faşizminden beri bu ülkenin milli partisi olamamış bir yapıdır.

BELEDİYE KONSERLERİ

Konserler üzerinden çıkan yolsuzluklar buz dağının görünen bölümü. Suyun altında çok daha büyük hırsızlıklar vardır. Halkçı belediyecilik adı altında nasıl bir soygun düzeninin işletildiğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yolsuzluk yapanlar hukuk önünde de sonuçlarına katlanacaktır."

'BAHÇELİ İLE MUTABIKIZ'

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla siyasetin gündemine giren çözüm süreci tartışmalarına dair konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanlığında yaptığımız her görüşmede birçok konuyu samimiyetle ele alıyoruz. Milletin çıkarına olan her meselede Sayın Bahçeli ile tam mutabakat halindeyiz. Bahçeli ezber bozan bir teklif sundu, tüm yönleriyle ele alıyoruz. Sayın Bahçeli ile uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı yolunda tekleşerek devam ediyor. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele alıyoruz.

Terör belasını tüm imkanları kullanarak bertaraf etmekte kararlıyız. Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza terörün olmadığı sırtını silaha ve dağa yaslayan terör destekli siyasetin olmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz.

Evlatlarımıza terörün olmadığı sırtını silaha ve dağa yaslayan terör destekli siyasetin olmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra Kandil'den DEM'den gelen ilk açıklamalar her iki yapının da aynı kafada olduğuna işaret etmiştir. Bu kafanın değişmesi gerekiyor.

Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim gömdüğünüz anda bizim için her