Erdoğan Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bu toprakların bize sunduğu nimetlerin şükrünü elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak değerlendirebiliriz. Onlar kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir. Biz ise ülkemizin tamamını zenginleştirerek Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına almak için mücadele ediyoruz.

Gerek Bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı yapmış oldukları sebebiyle teşekkür ediyorum.

Batman, Mardin çok bedel ödedi. Bu bedelleri artık ödemekten hamdolsun terörle verdiğimiz mücadelede bitirdik. Güven ve istikrarla birlikte huzuru da sağlayarak ülkemizindeki potansiyeli en üst seviyede kullanmayı tesis ettik.

Hamdolsun birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık. Herkes küçülmeden dert yanarken biz büyümeyi konuşuyoruz. İnşallah 2023'te Türkiye Yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek ülkemizi dünyada hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız.