8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor

Erdoğan Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 14:23
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor

Erdoğan Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bu toprakların bize sunduğu nimetlerin şükrünü elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak değerlendirebiliriz. Onlar kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir. Biz ise ülkemizin tamamını zenginleştirerek Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına almak için mücadele ediyoruz. 

Gerek Bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı yapmış oldukları sebebiyle teşekkür ediyorum.

Batman, Mardin çok bedel ödedi. Bu bedelleri artık ödemekten hamdolsun terörle verdiğimiz mücadelede bitirdik. Güven ve istikrarla birlikte huzuru da sağlayarak ülkemizindeki potansiyeli en üst seviyede kullanmayı tesis ettik.

Hamdolsun birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık. Herkes küçülmeden dert yanarken biz büyümeyi konuşuyoruz. İnşallah 2023'te Türkiye Yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek ülkemizi dünyada hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
1
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
2
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
3
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
4
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
5
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
6
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Rezidansta işkenceye uğrayan kadının anlattıkları şok edecek
7
﻿Rezidansta işkenceye uğrayan kadının anlattıkları şok edecek
﻿Rezidansta işkenceye uğrayan kadının anlattıkları şok edecek
﻿Uzmanından çocukları uyku teröründen korumak için öneriler
﻿Uzmanından çocukları uyku teröründen korumak için öneriler
﻿Uzmanından çocukları uyku teröründen korumak için öneriler
﻿Kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti
﻿Kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti
﻿Kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti
﻿Canlı yayında küfür etmişti: AKP’li Belediye Başkanı hakkında karar verildi
﻿Canlı yayında küfür etmişti: AKP’li Belediye Başkanı hakkında karar verildi
﻿Canlı yayında küfür etmişti: AKP’li Belediye Başkanı hakkında karar verildi
﻿Icardi Wanda Nara'yı Türk güzelle unuttu. İspanyol basınından flaş iddia
﻿Icardi Wanda Nara'yı Türk güzelle unuttu. İspanyol basınından flaş iddia
﻿Icardi Wanda Nara'yı Türk güzelle unuttu. İspanyol basınından flaş iddia
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.