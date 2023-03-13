Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Havalimanını bir hafta bir tamir ettik dedi, ama görüntüler ortada

Hasar gören pist Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından tamir edilmiş ve faaliyete geçirilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DURUMU FARKLI ANLATTI

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve “Depremde zarar gören Hatay Havalimanını bir hafta içerisinde yeniden işler hale getirdik. Çalışmaların kolaylaşmasını sağladık. Ama gel gör ki ana muhalefet 'havalimanını biz onardık' yalanını ortaya attı. “Oranın hafriyatını biz taşıdık” yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok.” demişti.

Erdoğan “Ben Serinyol’a geldiğimde hemen Genel Başkan Vekilim Binali Yıldırım’a ‘Hemen arkadaşlarımızla beraber geçin havalimanına, burada havalimanının yapımında emeğin var, orada basın toplantısını da yap ve bunların yalanını ortaya koy’ dedim. Binali Yıldırım orada basın toplantısını yaptı. Orası da inşa edilmişti, ihya edilmişti ve Hatay Havalimanı böylece devreye alınmıştı.” ifadelerini kullanmıştı.

HATAY HAVALİMANINI KİMİN FAALİYETE GEÇİRDİĞİ GÖRÜNTÜLERLE SABİT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş deprem sonrası pist ve terminal binası hasar gören Hatay Havalimanı'nda yeniden uçuşların yapılabilmesi için onarım çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.

Uçuşların yapılabilmesi için İstanbul'dan ve Ankara'dan hareket eden ekipler Hatay Havalimanı'na ulaşarak onarıma başlayarak pistin en kısa zamanda kullanılır hale gelmesi sağlanmıştı.

HATAY HAVALİMANI’NDA HAFRİYAT ÇALIŞMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, depremden zarar gören Hatay Havalimanı’ndaki hafriyat atıklarını temizlemiş. Mansur Yavaş, “Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor” ifadesini kullanmıştı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM BÖLGESİNDE NELER YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşık yaklaşık 2000 personel ve 410 hizmet aracıyla deprem bölgesinde çalışmalara destek olmuştu.

Tüm kurumlarla ile bölgede iş birliğiyle arama kurtarma çalışmalarına katılan Ankara İtfaiyesi’nin yanı sıra ABB’nin toplam 1941 personeli ve 410 aracı deprem bölgesinde çalışmalara destek vermişti.

3 ÖĞÜN SICAK YEMEK

Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın Mobil Ekmek Fırını da Hatay ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremzedelere sıcak ekmek üreterek dağıttı. Ayrıca, Halk Ekmek Fabrikası’ndan ilk iki gün içinde deprem bölgesine 455 bin 632 adet ekmek gönderildi.

Belpa Mutfak 45 personel ve 15 araçla 3 öğün sıcak yemek, çorba ve su dağıtımı gerçekleştirdi.