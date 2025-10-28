Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da "BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

"HER AY 8 ALTAY TANKI ÜRETİLECEK"

Erdoğan, "Şu Altay Tanklarını bugün burada görüyoruz. Yeterli mi? Bize göre yeterli değil. Biz çok daha ileri teknolojiyi yakalamak durumundayız. Bu Alman teknolojisiydi. Biz şimdi onu çok daha ileri taşıdık. Her ay 8 Altay Tankı üretilecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "1,5 milyon mühendislik saatiyle, 35 bin kilometreyi kapsayan test süreciyle 3 bin 700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay Tanklarımızın ilkini bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Güncel muharebe ortamına en yüksek düzeyde adapte olmak üzere yeni sistemlerle donatılan Altay Tankımız en zorlu çevre koşullarına uygun olarak geliştirildi" sözlerini sarf etti.

Altay Tankının atış gücü, devamlılık ve mobilite kabiliyetlerine dönük testleri başarıyla tamamladığını aktaran Erdoğan, bu yıl başlattıkları teslimatı gelecek senelerde daha da artan sayılarla gerçekleştireceklerini bildirdi.

Erdoğan, takip eden partilerde, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri BATU Güç Grubu ile Altay Tanklarını ordu envanterine katacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Altay'la birlikte Leopard 2A4 modernizasyon projemizin de teslimini önümüzdeki sene yapacağız. Dost ve müttefik ülkelerin de yoğun ilgisiyle Altay, yurt dışı pazarlarda Türk savunma sanayisinin etki ve görünürlüğüne önemli bir katkı sunacak. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, Altay ile birlikte tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz. Altay'ın üretim ve geliştirme sürecinde edindiğimiz tecrübe ile dijital kontrol sistemlerinden yapay zeka destekli karar alma yapılarına, otonom hareket yeteneklerinden ileri koruma sistemlerine büyük bir yetkinlik kazandık. Bu birikimi en iyi şekilde değerlendirecek, gelecekte dünya sahnesine çıkaracağımız yeni ürünlerimizi inşallah daha da geliştireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."