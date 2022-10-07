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Erdoğan’dan iki hükümlüye af! Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyuşturucu madde ticareti ve silahlı tehdit suçlarından 24 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmış olan Hasan Şen (54) ile silahlı terör örgütü üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası alan olan Bilal Konakci’nin (45) kalan hapis cezalarını “sürekli hastalık” ve “sürekli sakatlık” gerekçesiyle affetti.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 01:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hükümlüyü affetti

Erdoğan’dan iki hükümlüye af! Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 6186 Kararı ile Kocaeli İzmit nüfusuna kayıtlı olan Hasan Şen’in kalan cezası affedildi.

Karara göre Hasan Şen; uyuşturucu madde ticareti yapmak ve satmak için uyuşturucu bulundurmak, silahla tehdit suçlarından üç ayrı mahkeme tarafından toplam 24 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası kesinleştiği için 2018’den bu yana cezaevinde bulunuyor.

Adli Tıp Kurumu 3’ncü Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun verdiği “sürekli hastalık” raporu ve Adalet Bakanlığı’nın 20 Haziran 2022 tarihli yazısı üzerine Erdoğan, Anayasa’nın 104. Maddesinin 16’ncı fıkrası uyarınca af kararı aldı.

BOMBA İMHACI GAZİ POLİS FETÖ’DEN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Yine Erdoğan’ın aldığı ve bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 6187 sayılı Karar’la ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Yozgat Kadışehri ilçesi nüfusuna kayıtlı Bilal Konakci’nin (45) de kalan cezası "sürekli hastalık ve sakatlık" gerekçesiyle affedildi.

Polis memuru Bilal Konakci, İzmir Aliaağa’da görevli iken Şubat 2009’da bir okulun önüne bırakılan bombayı imha etmeye hazırlanırken bombanın infilak etmesi sonucu gözlerini, sağ elini ve sol elinin işaret parmağını kaybetti. Ayrıca işitme kaybı yaşayan, bacaklarında yürüme zorluğu oluşan Konakci’nin yüzde 98 engelli olduğu eşinin, Emin Çölaşan’a yazdığı mektupta ifade edilmişti.

Konakci, 20 Aralık 2016’da ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / PDY kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. (ANKA)

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