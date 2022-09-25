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  • Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın

Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Ali Babacan arasındaki söz düellosu gündemin birinci sırasına yerleşti.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 19:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEVA Partisi lideri Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın

Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
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Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ticaret Odası (İTO) 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında, geçmişte faizi 4,6'ya indirdiklerini, enflasyonun ise 6,2'ye geldiğini söyledi.

ERDOĞAN: “SEN KİMSİN YA?”

Bunu kendilerinin başardığını dile getiren Erdoğan, "Birileri değil. Bu neticenin üzerinden kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Sen kimsin? İmzayı atan kim? Sen kimsin? Altı sıfırı Türk lirasından çıkaran bu Başbakan. Sen kimsin ya? Senin irapta mahallin bile yok. Burada Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında 'Ben yaptım. Ben ekonomi bakanıydım. Ben devlet işinde böyle bir süreci işletiyordum. Peki bu işin başı kim? Başbakan bu işe olur vermeden sen ne yapabilirsin? Buna inananlar veya buna aldananlar yok değil, var ama bütün bunların hepsi yoluna giriyor. Çünkü benim milletim aklıselim sahibidir." diye konuştu.

BABACAN: “MADEM KERAMET İMZADA, ATIN DA ŞU ENFLASYON DÜŞÜVERSİN”

Geçen Siirt’te geldiğinde Sayın Erdoğan benim için, ‘Yahu sen ne yaptın, imzayı ben attım’ diyor. Ne zaman konuşsa öfke, hakaret. Kaybediyor. Burada bana ve arkadaşlarıma yönelttiği hakaretleri sizin vicdanınıza da havale ediyorum. Tam 4 yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Seçime kadar tek yetkili siz değil misiniz? Madem keramet imzada, şöyle bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin diyorum. Yapamaz. Ağzıyla kuş tutsa yapamaz. Her gün hukuku, adaleti çiğneyip ekonomiyi düzelteceğini sanıyor. Bugünleri sadece kötü bir rüya olarak hatırlayacağız. Cebimizdeki paranın değerini koruyacağız.”

Elindeki 200 lirayı gösteren Babacan, şöyle devam etti:

“200 LİRA, 2009’DA 123 DOLAR EDİYORDU, BUGÜN 11 DOLAR. ARADAKİ FARK 112 DOLAR”

“Merkez Bankası, bu 200 lirayı 2009 yılında bastı; 2009’da 123 dolar ediyordu, bugün 11 dolar. Aradaki fark 112 dolar. Herkesin cebindeki 200 liradan bu 112 dolar nereye gitti diye soruyorum? Kim aldı diye soruyorum? Beştepe; Siirt soruyor… Şu fakirleşmeye bakın, paramızın erime hızına bir bakın. Bu millet sabahtan akşama kadar boşuna mı çalışıyor? Kur korumalı mevduat diye bir şey çıktı. Erdoğan, ‘Bankada parası olanlar mağdur oluyor, onların mağduriyetini gidermek için bunu yapıyoruz’ dedi. Şu kafaya bakın. Bankada zaten parası olanların parasını dövize endeksleyen Beştepe’ye soruyorum. Son 3-4 yıldır Türkiye’de çok büyük bir servet transferi yaşanıyor, yoksuldan zengine servet transferi. Sosyal devlet böyle mi olur? Emekli maaşını da asgari ücreti de çiftçimizin gelirini de dövize endeksle bakalım.

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Mehmet
25.09.2022 21:08
Ali Babacan'ı sevmem lakin Nurettin Nebati yerine kendisini ekonominin başında görmek isterdim. Sonuçta enflasyonu indiren, ekonomiyi şaha kaldıran, görevini layıkıyla yapan oydu.  
 
Ahmet
25.09.2022 20:24
Ali Babacan gibi isimler harcandığı için ekonomi yönetilemiyor, ülke ekonomisi ben yaptım oldu anlayşıyla yerlerde sürünüyor, ceremesini de hepimiz çekiyoruz.  
 
M.C
25.09.2022 20:03
Ben Ali babacanin dediklerini katiliyorum. Babacan doneminde ekonomiye karismiyorlardi ve Dervisin programina uyuyorlardi. AKP ekonomi yonetimi basarisiz. Iyi partideki ekonomistler bu isi duzeltir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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