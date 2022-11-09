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Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de 1 saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:21
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Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Cumhur İttifakı'' ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 15:00'de başladı, 1 saat sürdü.

Söz konusu görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu.

Görüşmeye ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan ile Bahçeli'nin iç siyaset, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu tahmin ediliyor.

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