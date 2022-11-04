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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki görüşmesi sona erdi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 21:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı. Görüşmenin sona ermesiyle Stoltenberg Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden ayrıldı.

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