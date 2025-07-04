Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konularının ele alındığı bildirildi.

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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının örnek teşkil ettiğini, iki ülke arasındaki enerji, ulaştırma alanlarındaki iş birliğini artırarak sürdürmenin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki kapsamlı barış müzakerelerini yakından takip ettiğini, Azerbaycan’ın meşru taleplerini karşılayacak bir anlaşma imzalanmasının beklendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, bölgede kalıcı sükûnetin sağlanmasının herkesin faydasına olduğunu ifade etti.

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