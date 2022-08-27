Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Erdoğan ve Aliyev görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı" denildi.