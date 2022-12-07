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Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı

Erdoğan'ın geçen ay imzaladığı karar ile, ev alım satımlarında ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı. Eğer, bu düzenleme zorunlu hale getirilirse, vatandaşlar yüz binleri bulan vergi ödeyecek.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 22:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı. Tapu harcına rekor zam

Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim'de imzaladığı 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6294) Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yayımlanan program kapsamında bir önemli düzenlemede tapu harcı için yapıldı. Daha önce de çok kez gündeme getirilen tapuda ekspertiz zorunluluğu için flaş bir karar çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tapuda büyük vergi kaybı yaşanmasına neden olan rayiç bedelden satış göstermek işlemini tarihe karıştıracak yasal düzenlemenin önü açıldı. Tapuda rayiç bedelden satış gösterilmesinin önüne getirilecek olan zorunlu ekspertiz düzenlemesi engellenilmesi hedefleniyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 25 Ekim'de onaylanan 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında bir kritik düzenleme de konut satışı ve tapu harcı tahsilatına yönelik yapıldı.

Yıllık program içerisinde "Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecektir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturacaklardır" ifadeleri ile tapuda ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atılmış oldu. 

Söz konusu düzenlemenin yasalaşması ve ilgili yasal düzenlemelerin atılması durumunda 2023 yılında konut alım ve satımlarında tapuda ekspertiz raporu zorunlu hale gelecek. Yani konut satışında evin değeri artık rayiç bedel ya da kişilerin beyanı üzerinden değil ekspertiz raporunda belirlenen tutar üzerinden hesaplanacak.

Merkez Bankası tarafından açıklanan son konut fiyat endeksi raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 1,5 milyon TL barajını aşarken bu da alıcı taraftan yüzde 2 ve satıcı taraftan yüzde 2 oranında hesaplanmak üzere tapu harcının en düşük 60 bin TL olarak hesaplanması anlamına geliyor. İstanbul'da ortalama konut fiyatı 2,5 milyon TL olurken bu da İstanbul'da tapu harcının toplamda 100 bin liraya ulaşması anlamına geliyor. 

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Vallahi
7.12.2022 23:01
Acımıyorum hakeden kitleye. Beter olsunlar. Ne bu yaaa.  
 
SANDIKTA KALEMI ELINDEN ALMAK İÇIN SABIRLA BEKLİYORUZ .
7.12.2022 22:49
HER ATTIGI İMZA MAYIN GİBİ  
 
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