Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atamalar Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın farklı kademelerinde ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan; Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü Kalafat, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Kazım Çavuşoğlu, Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Arif Eser Torun, Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Selen Evcit, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Rıfkı Olgun Yücekök, Türk Dünyası Teşkilatları ile Soydaş ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığına Birey Yılmazsoy, Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Meliha Gülce Kumrulu, Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Erdem Tunçer, Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcılığına Hayriye Işıl Cemali Doğan, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Çağla Pınar Tansu Seçkin, Dış Politika Plan Genel Müdür Yardımcılığına Sinem Mıngan, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep Gündüz, Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına Reyhan Özgür atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İsa Tekpınar

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Aysun Torun Orhan

SEVDA ALTINOLUK'A GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDA GÖREV

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, Sevda Altınoluk

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişleri Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya Başmüfettişliklere



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sivas İl Müdürlüğüne, Mustafa Bandırmalı

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hacı Mehmet Günay,

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Barda,Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İpşir görevden alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökmen Kınık

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Öner Özgür

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Civan

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Durukan

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Aldemir

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Atanur Karadağ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Mustafa Karakoyun

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Sakarya Bölge Müdürlüğüne Yunus Ekşi