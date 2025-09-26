Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi. İletişim başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer’ı ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanımız, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin’i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin’e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükûmetini durdurmak gerektiğini ifade etti."

