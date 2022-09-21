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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 23:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Liz Truss ile görüşme gerçekleştirdi.

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