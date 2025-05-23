Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkileri masaya yatırılacak. Erdoğan-Sanchez görüşmesinin ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları olması bekleniyor.

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