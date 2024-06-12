Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye -İspanya 8. Hükümetler arası zirveye katılmak üzere İspanya'ya kalabalık bir heyetle gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de eşlik ediyor.

Son Haberler
Kredi kartı ile alışverişlerde bir kural kalkıyor Ekonomi
Kredi kartı ile alışverişlerde bir kural kalkıyor
Metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı Gündem
Metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı
Türkiye'nin başı kel mi Spor
Türkiye'nin başı kel mi
Zeynep Bastık ve arkadaşlarından büyüleyen sokak dansı Magazin
Zeynep Bastık ve arkadaşlarından büyüleyen sokak dansı
13 yaşındaki kız annesini rehin aldı. Nefes kesen baskın Gündem
13 yaşındaki kız annesini rehin aldı. Nefes kesen baskın
MHP Abdülkadir Selvi’ye savaş açtı. ‘Patlamaya hazır bir canlı bomba gibi’ Gündem
MHP Abdülkadir Selvi’ye savaş açtı. ‘Patlamaya hazır bir canlı bomba gibi’
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı