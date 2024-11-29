Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da protesto edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, etkinlikte İsrail'e değinirken bir seyirci tarafından protesto edildi. Erdoğan İsrail hakkında konuşan dinleyiciler arasından ayağa kalkan bir kişi, Erdoğan'ı protesto etti.

İsrail ile ticaretin devam ettiğini belirten kişi, "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürürken gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek tepki gösterdi.

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