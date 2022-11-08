﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson'un ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson'un ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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