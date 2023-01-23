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Erdoğan kabine sonrası konuştu. 14 mayıs seçim için en uygun tarih!

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim için en uygun tarihin 14 Mayıs 2023 Pazar günü olduğunu söyleyerek ''Meclis'te çoğunluk olmazsa yetkimi kullanacağım'' mesajını verdi. Erdoğan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına da tepki gösterdi. Erdoğan, ''İsveç NATO için bizden destek beklemesin'' dedi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 18:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu

Erdoğan kabine sonrası konuştu. 14 mayıs seçim için en uygun tarih!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. 

3 saatlik toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

14 MAYIS SEÇİM İÇİN EN UYGUN TARİH

''Normal seçim tarihimiz 18 Haziran'dı. Ancak bazı sebeplerden dolayı bu tarihi güncelleme talebi duyduk. 14 Mayıs 2023 Pazar gününü her bakımdan uygun gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz.

''MECLİS'TE ÇOĞUNLUK OLMAZSA YETKİMİ KULLANACAĞIM''

Bu tarih güncellemesini Meclis 5'te 3 çoğunluk yaparsa memnuniyet duyarız. Çoğunluk sağlanamazsa Cumhurbaşkanı olarak biz kararı alarak süreci başlatacağız. Bu tarih güncellemesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin birlikte seçilmesini sağlayan ikinci seçim olacaktır. 

''KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRİYORUZ''

Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin krizlerle sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin güçlü duruşunu kabul etmek istemeyenler olacaktır. Eser ve hizmet alt yapısı sağlam, askeri ve teknolojik imkanları olan Türkiye'yi kabul etmeyenler sonuna kadar direnecektir.

Ancak biz istiklalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Geçmişte krizler içinde boğulan Türkiye'den, krizleri fırsata çeviren bir Türkiye haline getirdik. Siyasetimiz, geçmişle kıyas edilmeyecek bir olgunluk seviyesine ulaştı. Ekonomimiz, küresel operasyonlara rağmen, dünyanın takdirini kazanan bir yere geldi. Hamd olsun, potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin üstesinden gelecek imkanlara sahiptir.

İSVEÇ'TEKİ TAHRİK EYLEMİ

Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Hiçbir birey kutsalları aşağılama hakkına sahip değildir. Bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarının da hesap etmişlerdir.

''İSVEÇ NATO İÇİN DESTEK BEKLEMESİN'' 

Terör örgütlerine her yerde cirit attıracaksınız, sonra NATO'ya girmek için destek bekleyeceksiniz. Yok öyle bir şey. İsveç NATO için bizden destek beklemesin''

DEVLETE BORCA YAPILANDIRMA

Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Kamu kuramlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 

Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak.

CEZA PUANLARI SİLİNECEK

Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.''

Ayrıntılar gelecek...

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Yürue men
23.01.2023 19:27
Yetkisi var konusuyor. Adam cumhurbaşkanı  
 
True Men
23.01.2023 18:58
"Çoğunluk sağlanamazsa Cumhurbaşkanı olarak "biz" kararı alarak süreci başlatacağız." çoğul konuşuyor, tekil davranıyor.  
 
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