Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuya 3 bin 241 araç alacak. Tasarruf genelgesine ne oldu

Ekonomik krizin halkı çıkmaza sürüklediği günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’ye sunduğu bütçe kanun teklifine göre, 2023 yılında kamu idareleri toplam 3 bin 241 araç edinebilecek. Bütçe teklifine göre; Sağlık Bakanlığı 1.250 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü 575 adet, Hazine ve Maliye Bakanlığı 501 adet, Cumhurbaşkanlığı 20 ve Diyanet İşleri Başkanlığı da 19 araç alabilecek.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, dün akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre, 2023 yılında kamu idareleri toplam 3 bin 241 araç edinebilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA 501 ARAÇ

Teklifte yer alan “1 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelerin 2023 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösteri Cetvel”ine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki yıl 501 adet araç edinebilecek. Cetvele göre, bakanlık araçların cinsini ve fiyatını kendisi belirleyecek ve araçların finansman kaynağı merkezi yönetim bütçesi tarafından karşılanacak.

Yine aynı cetvele göre, Sağlık Bakanlığı bin 250 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü 575 adet, Jandarma Genel Komutanlığı 280 adet, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 116 adet araç edinebilecek.

ANKA'dan Mahir Bağış'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı’nın edinebileceği 50 adet araçtan; 17’si binek otomobil, 3’ü arazi binek, 5’i minibüs 25’i ise güvenlik önlemli binek otomobil olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı’nın edinebileceği 40 adet aracın; 20’si binek otomobil iken, 20’si arazi binek araçlar olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA 20, DİYANET’E 19 ARAÇ

Teklifte yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı 10 binek otomobil, 5 minibüs ve 5 panel (3 - 5 metrelik kapalı kasa içi boş aracın içine yük koyularak taşımak için üretilmiş hafif ticari araçlar) araç edinebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da 17 binek otomobil ile 2 minibüs alabilecek.

ERDOĞAN TASARRUF GENELGESİ YAYINLAMIŞTI

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde bu dönemde temel hedef olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikler olarak belirlendiği vurgulanmıştı.