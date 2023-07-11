Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bugünkü temasları çerçevesinde önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ardından da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan daha sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Erdoğan’ın bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00’de başlaması bekleniyor.

aw932563-02.jpg

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Angelino Galatasaray'da. Anlaşma sağlandı Spor
Angelino Galatasaray'da. Anlaşma sağlandı
Son Dakika... Erdoğan Biden görüşmesi başladı Güncel
Son Dakika... Erdoğan Biden görüşmesi başladı
Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak cinsellik itirafı Magazin
Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak cinsellik itirafı
İşte içtiğiniz suyla ilgili her şey… Sağlık
İşte içtiğiniz suyla ilgili her şey…
Son Dakika... NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık Dünya
Son Dakika... NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık
Bjelica: Petkovic üst düzey bir futbolcu Spor
Bjelica: Petkovic üst düzey bir futbolcu
Hatay’da ev yangını Güncel
Hatay’da ev yangını