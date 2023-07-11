Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bugünkü temasları çerçevesinde önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ardından da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan daha sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Erdoğan’ın bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00’de başlaması bekleniyor.