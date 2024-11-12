Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile görüştü

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ikili temaslarını sürdürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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