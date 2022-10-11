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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 6’ncı Zirvesi’ne katılmak üzere, Astana’ya gidiyor.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 15:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’a gidiyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından söz konusu ziyaret hakkında yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 6’ncı Zirvesi’ne katılmak üzere, 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Astana’yı ziyaret edeceklerdir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:
“İlgili Bakanların iştirakiyle 12 Ekim’de tertiplenecek Konsey Toplantısı’nda, Türkiye-Kazakistan münasebetleri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığımızın derinleştirilmesi imkânları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 13 Ekim’de düzenlenecek Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın Altıncı Zirvesi’nde ise Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecekler, bu vesileyle çeşitli ikili temaslar gerçekleştireceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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