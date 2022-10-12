Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci derece dostluk madalyası tevcih edildi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı.
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci derece dostluk madalyası tevcih edildi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı.
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