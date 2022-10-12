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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 19:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
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Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci derece dostluk madalyası tevcih edildi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı. 

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