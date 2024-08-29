Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs taahhütlerinden geri adım atmamalı…

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin, KKTC’nin bekası ile ilgili duruşunu defalarca çok net bir şekilde ortaya koydu. Federasyoncu, Birleşik Kıbrısçı Kıbrıs gerçeklerini kabullenmek istemeyen hayalperestler, hala daha federasyon hedefli müzakerelerin başlayabileceğini düşünebilmekte, Türk tarafının “egemen eşitliğimiz, eşit uluslararası statümüz tescil edilmeden masaya oturmayız” açıklamasını ve taahhüdünü hafife alarak manipülasyonlarını sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs’ta federasyonun bittiğini, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için KKTC’nin egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini birçok kez üstüne basa basa belirtmiş ve iki kez de BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmalarla KKTC’nin tanınması çağrısı yapmıştır. Erdoğan’ın açıklamaları ve konuşmaları Büyük Türk Milleti’ne taahhüttür ve hiçbir şartta geri dönüşü yoktur. Tarihe not düşmek adına Erdoğan’ın taahhütlerini ve yegane yolun KKTC’nin tanınması olduğu açıklamalarından bazılarını burada paylaşıyorum…

20 Temmuz 2021’de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı konuşmasından:

"…İki devletli çözüm olmaz' demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını görmezden gelmek demektir… Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden, müktesep haklarından, kendi devletinden, eşit statüsünden, egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı, onların tahakkümüne girmeyi kabul etmesini beklemesin. Kıbrıs'ta, diniyle, diliyle, kültürüyle farklı, eşit statüde 2 halk ve 2 devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerde ilerleme sağlanamaz. Bu gerçekleri esas alan bir çözüme ulaşılması artık tercihten öte, altını çiziyorum, zorunluluktur"

12 Haziran 2023’de Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısındaki açıklamasından:

“…Kıbrıs Türklerinin gayretlerine rağmen yarım asırdan fazla bir süre, Rum tarafının uzlaşmaz ve maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir.

20 Temmuz 2023’de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı konuşmasından:

"…BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın… Ada'da federal çözüm mümkün değildir. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir. Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız.”

26 Eylül 2023’de Azerbaycan ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamasından:

"KKTC’nin tanınması Kıbrıs adasında kalıcı barış ve huzurun sağlanmasını isteyen tüm ülkeler için en doğru seçenektir. Adanın gerçekleri ortadadır ve KKTC Kıbrıs’ın en somut gerçeğidir… Bundan böyle Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dışında seçeneğin kalmadığı açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kimse bizden KKTC’nin haklarını görmezden gelmemizi onları çiğnettirmemizi beklemesin.”

13 Mart 2024’te AK Parti Konferans Salonu’nda 15’incisi düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı’ndaki konuşmasından:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarıyla egemen eşitliği göz ardı edilerek bir çözüme ulaşılması mümkün değildir”

20 Temmuz 2024’te 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı konuşmasından:

“Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. ‘Müzakerelere, yıllar önce İsviçre’de bıraktığımız yerden devam edelim’ demenin kimseye faydası yoktur… Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla her alanda eşit olarak müzakere masasına oturmalıdır. O yüzden ‘çözüm istiyorsanız Kıbrıs Türkü’nün müktesep haklarını tescil edin’ diyoruz.”

ERDOĞAN’IN BM GENEL KURULLARINDA YAPTIĞI ÇAĞRILAR

20 Eylül 2022’de BM 77.Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasından:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte iyi niyetli çaba gösterdik. Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz.”

19 Eylül 2023 BM 78. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasından:

"Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz"