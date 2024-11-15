Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yılını kutladı

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

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