Erdoğan'dan açıklama! Fesih kararına değinmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda 'Danıştay'ın 157'nci Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Törende açıklama yapan Erdoğan, "Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz. Kararlarını zaman zaman tenkit etsek dahi yargı mercimizi ve yargı mensuplarımızı hep ayrı bir yerde tuttuk" dedi.

Ayrıca Erdoğan, "Yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın bugün duyurduğu fesih kararına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Adalet hikmeti ilahinin yer yüzünde tecelli etmesi ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük sapma telafisi mümkün olmayan sonuçlara gebedir.

"PEK ÇOK DEĞİŞİKLİĞİ HAYATA GEÇİRDİK"

Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet, hükümetimizin önceliklerinin başındadır. Pek çok değişikliği hayata geçirdik, üstünlerin hukukunu milletimizin iradesiyle hukukun üstünlüğü haline getirdik.

Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine adil ve demokratik bir yargı rejimini kurduk.

Onca ihanetten sonra bile devlete, millete ve demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ'yle mücadelemiz güçlenerek devam edecektir.

'Yapanın yanına kâr kalıyor' türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Suç işleyenlerin suçtan kibirlenenlerin, kendini devletten ve yasadan üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz.

"KİMSE YARGI MERCİLERİNE PARMAK SALLAYAMAZ"

Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz. Kararlarını zaman zaman tenkit etsek dahi yargı mercimizi ve yargı mensuplarımızı hep ayrı bir yerde tuttuk.

Yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur."

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