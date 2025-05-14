Erdoğan'dan 'fesih' açıklaması! "Yeni bir safhaya geçtik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AKP Grup Toplantısı'nda açıklama yaptı. Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sornası ilk grup toplantısında, Erdoğan'ın konuyu nasıl değerlendireceği merak konusu oldu.

Erdoğan sürece ilişkin "Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca sürece katkı koyan siyasetçileri hatırlatarak "Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz ekim ayında ortaya koyduğu kapsayıcı duruş, bugüne uzanan hayırlı sürece vesile olmuştur. DEM Parti içerisinde sürece büyük destek veren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere sorumlulukla hareket eden herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Özel'e ve diğer parti yöneticilerine yapıcı tutumları için takdirlerimizi iletiyorum" dedi.

Erdoğan, fesih sonrası belediyelere atanan kayyumlara ilişkin, "Kayyum uygulaması yeniden istisna haline gelecek. Yeni bir belediye statüsüne ihtiyaç var. Bir tarafı yerel dinamiklere, diğer tarafı merkezi kurumlara dayanan yeni yapı kurulmalı. Terör örgütünün feshi ile siyaset daha güçlü şekile devreye girecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

14 Mayıs, ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. 1950'deki seçimle tek parti CHP'si iktidardan düşmüş, Demokrat Parti ülke yönetimini devraldı.

Halk 'Yeter söz milletin' diyerek Adnan Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşıdı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN FESİH SÜRECİ

Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız.

Bu safha birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır.

Örgüt aldığı kararla ortak gelecek mutabakatına uygun bir adım atmıştır. Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da fesih ve silah bırakma sürecine katılması hayati öneme sahiptir.

Bu tarihi fırsat, küçük hesaplar veya uluslararası ayak oyunlarıyla heba edilmeden, samimi bir iklimde tekemmül eder.

Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz ekim ayında ortaya koyduğu kapsayıcı duruş, bugüne uzanan hayırlı sürece vesile olmuştur.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNE TEŞEKKÜR

DEM Parti içerisinde sürece büyük destek veren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere sorumlulukla hareket eden herkese milletim adına teşekkür ediyorum.

Sayın Özel'e ve diğer parti yöneticilerine yapıcı tutumları için takdirlerimizi iletiyorum.

Örgütün kararı sonrasında vatandaşın sevincini paylaşmak yerine ekranlarda karalar bağlayanları geride bırakıp istikbale bırakacağız. 'Örgütün silah bırakmasından bana ne' diyenlere acıyarak bakıyoruz.

"GÖRÜŞMEMİZİN AMACI BÖLGE BARIŞIYDI"

Ülkemiz barış diplomasisinin küresel merkezi haline gelmiştir. Bu sabah sayın Trump ile Suudi Arabistan Prensi ve Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmenin amacı neydi, 'Bölge barışını nasıl güçlü hale getirebiliriz' işte buydu.

Dün Suudi Arabistan'da Suriye yaptırımlarını kaldıracağını açıklayan Trump'a buradan tekrar teşekkür ediyorum.

Gazze'deki insani trajediye son verilmesinde de dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. Gazze için de yüreklere su serpen müjdeli haber almayı umut ediyoruz."

KAYYUM AÇIKLAMASI

Kayyum uygulaması yeniden istisna haline gelecek. Yeni bir belediye statüsüne ihtiyaç var. Bir tarafı yerel dinamiklere, diğer tarafı merkezi kurumlara dayanan yeni yapı kurulmalı. Terör örgütünün feshi ile siyaset daha güçlü şekile devreye girecek. "

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