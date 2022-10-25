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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı. Erdoğan, Charles'a Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 20:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

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