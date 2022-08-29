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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da canlı yayında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:22
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da canlı yayında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da canlı yayında konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından bazı detaylar şu şekilde:

- Aziz milletim, sevgili Kütahyalılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu ne büyük coşku. Kütahya bugün kendine yakışanı farklı bir şekilde, bu Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yerine getiriyor.

- Dumlupınar Zafer'inin 100. yıl dönümü vesilesiyle Kütahya'ya gelerek, hem bu zaferin yıl dönüm coşkusunu sizlerle paylaşacak, hem de eserlerimizin toplu açılışını yapacağız.

- Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasını devralan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol ter ve kanla döşendi.

- Çanakkale'den Kut'ul Amare'ye kadar zaferler kazanan Osmanlı, Sevr Anlaşması ile adeta dermansız bırakılmıştır. Vatan topraklarını işgale başlayan düşman, karşılaştıkları zorluklarla, bu görevi Yunan'a bırakmıştır. Mustafa Kemal, Kocatepe'de yeni bir destanın adeta girizgahını yapmıştır.

- Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasını devralan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol ter ve kanla döşendi.

- Yunan çekilirken ordusunun büyük bir bölümünü zayiat olarak bırakmıştır. Bu millet o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü.

- Milletimiz ebedi vatanı vatanı Anadolu'daki istikbaline sahip çıkmakta kararlı olduğunu dosta düşmana göstermiştir.

- Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla 2023'e hazır mıyız? Kapı kapı yeni bir fethe hazır mıyız? Büyük taarruz öncesi de tıpkı bugün olduğu gibi askeri güçten mali kaynaklara kadar bu işin olmayacağını söyleyenler vardı. Mücadelenin sadece silahla, parayla değil asıl imanla, inançla kazanıldığını herkes gördü. 

- Büyük taarruz öncesi 100 bin kişilik kuvveti cephenin gerisine ulaştırma başarısı bile başlı başına dünya harp tarihine geçecek taktiktir. Allah Allah nidalarıyla 2 gün içinde Afyon'daki tüm cepheleri yerle bir etmiştir. Akşama doğru yükselen sela sesleri, Afyon şehrinin kurtuluşunun müjdesini veriyordu. 30 Ağustos günü aynı durum Kütahya'da yaşanmıştır. Yunan ordusu 4 gün içinde komutanlarının esir düşmesiyle tamamen dağılmış, bozguna uğramıştır. Yunan ordusunun Eskişehir'in kuzeyine doğru kaçan birlikleri kovalamayı sürdürmüştür. 9 Eylül'de nihai amaca ulaşılmıştır.

İşte bu Ağustos gününün 100. yılı vesilesiyle baş komutan Mustafa Kemal Paşa'yı, Fevzi Çakmak Paşa, İsmet Paşa'yı subayından erine her bir kahraman askerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. 

- Milletimizin son iki asrı kayıplar ve yeniden ayağa kalkmalarla geçmiştir. 6 asırlık cihan devleti Osmanlı'yı tarihin tozlu raflarına uğurlarken de hep inancımızı kavi umudumuzu diri tuttuk. Bugün aynı sembolü ben Kütahya'da görüyorum. Bu sayede her badireyi atlattık, oyunları bozduk. Sabreden kimse zafere ulaşır. Milli Mücadele'yi kazanan milletimiz cumhuriyetin kuruluşunun ardından hayal ettiği müreffeh Türkiye'ye ulaşmak için epeyce beklemek zorunda kalmıştır.

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