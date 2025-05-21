Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’a gitti

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Gayriresmî Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Gayriresmî Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a gitti.

"Doğu'nun ve Batı'nın Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenen Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek. Zirve sonunda, Budapeşte Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor.

Son Haberler
Nicole Kidman’dan peruk sürprizi
Nicole Kidman’dan peruk sürprizi
Ölüm tehditleri alan gazeteci İsmail Arı'ya soruşturma açıldı
Ölüm tehditleri alan gazeteci İsmail Arı'ya soruşturma açıldı
Fenerbahçe Victor Osimhen için teklif yaptı mı? Bizzat Napolili yönetici açıkladı
Fenerbahçe Osimhen için teklif yaptı mı? Napolili yönetici açıkladı
Diddy'den dava sonrası duygusal mesaj: "Ona söyleyin"
Diddy'den dava sonrası duygusal mesaj: "Ona söyleyin"
Mide ekşimesi ve reflüyü anında hafifleten dört mucize ortaya çıktı
Mide ekşimesi ve reflüyü anında hafifleten dört mucize ortaya çıktı